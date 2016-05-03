Новости Беларуси. Крупнейший в Европе смотр новых технологий. 3 мая в Минске откроется Белорусский промышленный форум. По традиции он соберет под одной крышей несколько сотен участников, в том числе и зарубежных. Мировые и региональные отраслевые лидеры в рамках деловой программы представят самые актуальные и перспективные достижения в области промышленного производства, нефтегазовой индустрии и химической промышленности.

Предприятия из Беларуси и других стран подготовили для внедрения более 30 проектов. Среди наиболее востребованных – отечественный 3D-принтер и новые материалы, позволяющие существенно снизить стоимость электрооборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

В частности БГУ предложит новые разработки и новые установки по утилизации биологически опасных отходов. У нас достаточно сильно развита медицина, но она накапливает, скажем так, вредные вещества, которые нужно уничтожать. На это тратятся серьезные деньги. Аналогов, посмотрели, фактически нет. Это как импортозамещение, так и возможности поставки на экспорт.

Добавлю, с технологиями мирового уровня на Белорусском промышленном форуме можно будет знакомиться до 6 мая.