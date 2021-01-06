Украина снова будет покупать электроэнергию у Беларуси

Новости Беларуси. Украина снова начала импортировать электроэнергию из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее поставки электроэнергии из России в Украину в начале 2020 года упали в пять раз. Затем было принято решение до декабря 2020 года отказаться от импорта российской и белорусской электроэнергии. Официально запрет был связан со сложной обстановкой внутри Украины – шахтеры теряли работу и бастовали из-за закрытия шахт и недополученных зарплат. Видимо, энергетический кризис пройден, раз запрет, действовавший еще с октября 2019 года, снят.

С 1 января отменена норма об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта и экспорта электроэнергии с государствами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволит трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.