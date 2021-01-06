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Новости экономики за 06.01.2021

06 января 2021 18:27
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Новости Беларуси. Почему Украина снова начала импортировать электроэнергию из Беларуси? Как изменились цены на газ и электроэнергию и почему в начале 2021 года особое внимание изменениям международных активов страны? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 06.01.2021-1

КИТАЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ДОСТИГ МАКСИМУМА С 2008 ГОДА

Фондовый рынок Китая вырос до максимальных значений с 2008 года. Акции китайских компаний выросли больше чем на 50 % после вызванного COVID-19 минимума в марте 2020 года. За 2020 год инвесторы вложили в китайские акции и облигации более триллиона юаней. Быстрое восстановление страны после коронавируса, череда IPO и рост цен на акции китайских компаний привели к тому, что их суммарная капитализация за год выросла на 5 триллионов долларов.

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Новости экономики за 06.01.2021-4

РОССИЯ И КАЗАХСТАН УВЕЛИЧАТ ДОБЫЧУ НЕФТИ ПО НОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ ОПЕК+

ОПЕК+ утвердила условия увеличения добычи нефти. По новым договоренностям, наращивать добычу в феврале и марте смогут Россия (на 65 000 баррелей в сутки в течение каждого месяца) и Казахстан (на 10 000 баррелей). При этом Саудовская Аравия объявит о дополнительном сокращении на 1 миллион баррелей в сутки, а остальные страны свою добычу сохранят в текущем объеме.

Brent впервые за год поднялась выше 54 долларов за баррель. Росту цен на сырье способствует оптимизм, вызванный началом вакцинации от коронавируса в мире. Это может снять ограничения на передвижения, а значит, будет способствовать росту спроса на сырье.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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