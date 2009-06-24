Украина начала поставки электроэнергии в Беларусь

Контракт между «Белэнерго» и «Укринтерэнерго» был подписан в мае текущего года.

Контракт предусматривает ежемесячные поставки до 100 млн.кВт.ч украинской электроэнергии в Беларусь в 2009 году.

Как ранее сообщал первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, Беларусь готова импортировать в 2009 году 750 млн.кВт.ч украинской электроэнергии по взаимовыгодным для обеих сторон ценам.

Беларусь и Украину связывают межгосударственные линии электропередачи напряжением 330 кВ «Чернигов-Гомель» и «ЧАЭС-Мозырь». В 2006 году республика импортировала 2,5 млрд.кВт.ч электроэнергии из Украины, в первом полугодии 2007 года — около 800 млн.кВт.ч. Однако со второго полугодия 2007 года Беларусь не импортирует украинскую электроэнергию, так как стороны не договорились по цене. Основное препятствие — согласно украинскому законодательству электроэнергия должна экспортироваться по ценам оптового рынка Украины, что для Беларуси было невыгодным, передает БЕЛТА.