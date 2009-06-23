Белорусская АЭС выдержит падение «Боинга»

«Атомстройэкспорт» обязуется построить станцию «под ключ».

Проект межправительственного соглашения о строительстве белорусской АЭС готов и проходит процедуру согласования. Об этом сегодня сообщил начальник отдела Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Владимир Высоцкий. Правительства Беларуси и России планируют подписать документ осенью.

Рамочное соглашение о белорусско-российском сотрудничестве в области мирного атома было подписано в Минске 28 мая. Следующим шагом должно стать соглашение о строительстве первой белорусской АЭС и контракт. Первый документ уже готов, сегодня идет согласование текста. Подписание намечено на осень. А потом - и контракт.

По нему генподрядчик «Атомстройэкспорт» обязуется построить станцию «под ключ». Компания занимает около пятой части всего ядерного рынка мира. Станцию россияне предлагают строить по т.н. проекту «АЭС-2006». По сути, это последнее слово в проектировании

- АЭС-2006 - это результат предыдущих разработок. Аналоги его были в Болгарии, Китае и Индии. Но последние «АЭС-2006» пока в чистом виде не реализованы. Только сейчас делается Ленинградская АЭС и Нововоронежская, - сообщил Владимир Высоцкий, начальник отдела департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь.

Конечно, конкретный проект еще не готов. Его предстоит разработать с учетом привязки к местности. Но уже понятно, какого типа будет станция. Ученые не сидят сложа руки. Даже нарисовали, как примерно будет выглядеть первая белорусская АЭС. Но главное, конечно, что будет внутри.

Два водоводяных реактора, мощностью 2400 тыс. МВт. При этом главный упор сделают на безопасность. У нее будет несколько степеней защиты. Подсчитано, что вероятность аварии на современных АЭС равняется одному шансу из миллиарда.

- Современная станция может выдержать падение «Боинга». Это т.н. вторая защитная оболочка. Она рассчитана как на воздействие внутренних, так и внешних факторов. Таких, как землетрясение, падение самолета, наводнение. Все это будет локализовано, - говорит Валентина Брылева, научный сотрудник ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - «Сосны» НАН Беларуси.

Впрочем, сегодня на республиканском семинаре ученые отметили, что параллельно получат развитие и альтернативные источники энергии. Такие как гидро- и угольные станции, ветроустановки. Правда, запуск одной только АЭС позволит удешевить стоимость электроэнергии на 20%.

- Сегодня на Островецкой площадке, а она выбрана приоритетной для строительства станции, работает представительство дирекции АЭС и ведется дообследование площадки. На месте предполагаемого городка энергетиков устанавливается объединенная пионерная база. Все работы носят подготовительный характер, но если станцию решат строить здесь, много времени для запуска не потребуется.

Евгений Горин, Сергей Капустин, телекомпания СТВ