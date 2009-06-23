Не выполняет квоты по поставкам нефти - не будет работать (ВИДЕО)

Россия сегодня основной поставщик сырой нефти в нашу страну. Так, в нынешнем году объем российской нефти составит 21 с половиной миллиона тонн.

На совещание Президента были приглашены представители деловых кругов Беларуси и России. Обращаясь к представителям российских компаний «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», «Транснефть», «TNK-BP», Александр Лукашенко заявил: белорусско-российские проблемы зачастую возникают из-за отсутствия договоренностей на уровне бизнеса и правительств.

- Иногда мы с Российской Федерацией лоб в лоб сталкиваемся еще и по причине того, что предприниматели, бизнесмены и правительства начинают выкатывать вопросы на уровень президентов. Ни я, ни Медведев не отказываемся решать вопросы только в том случае, если вы их решить не можете. Я не хочу заниматься бухгалтерией. Я хочу решать принципиальные вопросы, - сказал Александр Лукашенко. - Давайте договоримся, это мое жесткое требование: вы определитесь в течение второго полугодия, с кем вы в основном будете работать.

То есть к середине осени должны быть сняты все проблемные технические вопросы и тогда же будет озвучен окончательный список поставщиков нефти в нашу страну. Пока же проблемы существуют: одна из них была озвучена сегодня.

Некоторые российские компании - поставщики нефти в целях получения большей выгоды в отдельные месяцы не выбирают согласованные ранее квоты, а ждут, когда на рынке сложится более привлекательная конъюнктура. В результате это бьет по доходам государства от деятельности белорусских НПЗ.

- Мы с вами договорились: если компания не выполняет квоты по поставкам, она не будет работать на рынке. Почему вы не выполняете? – спросил Президент вице-премьера.

- Они пытаются снимать сливки, пользуясь разными приемами...

- Почему вы им это позволяете?

Поставки нефти из России в нашу страну осуществляются двумя способами: более дешевым трубопроводным транспортом (это 18 миллионов тонн за год) и железной дорогой (около 3,5 миллионов). Как считает Президент, здесь существует явный резерв для повышения эффективности поставок нефти за счет снижения транспортных расходов.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.