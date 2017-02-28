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Указ Президента: открыть собственный бизнес и отказаться от него в Беларуси станет проще

28 февраля 2017 10:24
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Новости Беларуси. Открыть собственный бизнес в Беларуси станет проще, равно как и отказаться от него. Президент подписал Декрет, который изменяет порядок государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Документ вступит в силу через полгода и сократит ряд административных процедур.

Так, можно будет одновременно зарегистрировать бизнес и завести банковский расчетный счет. Устранены ограничения по созданию дочерних структур, изменяются подходы к признанию госрегистрации недействительной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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