Акцент с контроля на ответственность: какие изменения упростят работу белорусских бизнесменов

Новости Беларуси. Либерализация бизнеса: 27 февраля начинает действовать мораторий на проверки торговыми инспекциями, они переходят в режим мониторинга. В Беларуси тем временем продолжается неделя предпринимательства.

Так, 27 февраля в учебных заведения по всей стране прошла акция «Предприниматели о предпринимательстве».

По сути, это ряд лекций, во время которых руководители частных предприятий делятся опытом успешного ведения бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Любой бизнес начинается с идеи. Не менее важным является ее исполнение: новичкам порой просто не хватает просто практического опыта. Сегодня тактикой работы «на результат» с молодежью готовы поделиться успешные бизнесмены. Ради таких лекций студенты вовсе не против отложить учебники в сторону.

Образовательный мастер-класс заложен в программу Недели предпринимательства.

Всего один день, и более десятка учебных заведений. Бизнес-гуру разъехались по всей стране.

Это – Минский колледж предпринимательства. Перед студентами – Георгий Барковский. Более шести лет его компания работает с Китаем, по большей части помогает белорусскому бизнесу навести контакт с Поднебесной. Смягчение делового климата пришлось бы кстати и здесь.

Георгий Барковский, представитель Республиканской конфедерации предпринимательства в Китае, директор и учредитель частного предприятия по оказанию услуг:

В первую очередь, уменьшение необходимого документооборота. Я думаю, это вопрос времени и мы к этому обязательно придем.

Чтобы частники вздохнули полной грудью, в Беларуси идет работа по оптимизации деятельности контролеров. Создана рабочая группа, задействованы все ключевые министерства и ведомства.

Прийти к общему знаменателю непросто.

Во-первых, работаем в рамках Евразийского экономического союза. Это значит, что границы открыты, поток продукции – и, кстати, не всегда качественной – большой. Необходимо найти оптимальное сочетание. С одной стороны, нельзя создавать ненужные трудности бизнесу. С другой – необходимо обеспечивать надзор и защиту рынка.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Очень важный вопрос – это прохождение процедуры оценки соответствия той или иной продукции. Бесспорно, малым и средним предприятиям намного сложнее проходит эти процедуры. Поэтому стоит задача основную нагрузку, связанную с оценкой соответствия продукции требованиям технических регламентов, перевести именно на импортеров, на торговых поставщиков и на изготовителей.

Принципа «не нарушить баланс» придерживаются и там, где на чаше весов охрана окружающей среды.

Ряд административных процедур будет упрощен. Однако и частником нужно подходить к работе более ответственно.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы видим определенный резерв в части сокращения перечня административных процедур, осуществляющихся в сфере гидропользования и обращения с отходами, есть уже определенные предложения. Мы продумываем возможность сокращения перечня лицензируемых видов деятельности. И работаем над теми требованиями, которые отражены в технических нормативных правовых актах.

А вот над упрощением санитарных норм работа велась почти год. Жизнь для общепита облегчится, при этом на безопасности тех же посетителей изменения не отразятся.

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Мы пришли к тому, что сегодня нужно сместить акцент. Акцент с контроля на ответственность. Все то, что касается эпидемиологической безопасности, в санитарных нормах и правилах осталось. Сохранили жесткие требования к правилам личной гигиены, к обустройству, к обеспечению проточной холодной и горячей водой.

В состав рабочей группы входят и сами частники. К примеру, Николай Мартынов.

Крупнейший бизнесмен Беларуси, он известен и далеко за пределами страны. Сегодня возглавляет единственный в стране кожевенно-обувной холдинг. Кому как не ему знать, какие нюансы необходимо учесть для улучшения ведения бизнеса.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга:

Процессы должны быть серьезные. Самое главное, чтобы они были выверенными со всех точек зрения и углов. И тогда эти механизмы, законы будут действовать.

До календарной весны остается чуть более суток. Впрочем, кроме потепления за окном, частников ожидает смягчение бизнес-климата.