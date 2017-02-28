Новости Беларуси. Беларусь готова поставлять в Свердловску область электробусы. Об этом накануне говорили в белорусском правительстве во время встречи с делегацией этого российского региона. Сейчас товарооборот составляет почти 300 миллионов долларов, однако эта цифра должна расти. В том числе за счет поставок нашей сельскохозяйственной техники. Свердловская область заинтересована в оборудовании для производства и переработки продукции, сушки зерна, заготовки кормов.

На встрече шла речь и о расширении связей в сфере промышленности, станкостроении, энергетике. Беларусь намерена реализовывать проекты и в строительной сфере, например, возводить под ключ объекты любой сложности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.