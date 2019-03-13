Прямой эфир

Указ о поддержке экспортёров может быть подписан в ближайшее время

13 марта 2019 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Идет процесс согласования с местными органами власти. Они будут оказывать финансовую помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь прежде всего о компенсации сертификации продукции на международных рынках. Удовольствие не из дешевых: на европейском рынке стоимость сертификации может доходить до 60 тысяч евро. Кроме этого, сама процедура там требует серьезных административных затрат: это и командировки, и лабораторные исследования. Также возможна частичная компенсация затрат предприятий при участии в международных специализированных выставках.

Больше новостей экономики за 13 марта здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб
13 марта 2019 13:52

Транзитные международные грузы в Беларуси будут отслеживать с помощью навигационных электронных пломб

Новости экономики за 12.03.2019
12 марта 2019 17:04

Новости экономики за 12.03.2019

Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году
12 марта 2019 17:04

Система прослеживаемости товаров может заработать в Беларуси в 2020 году