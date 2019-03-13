Новости экономики за 13.03.2019

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КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ НА ЛИНИИ МИНСК–МОСКВА ВОЗРАСТЕТ

Авиарейсов Минск–Москва станет больше уже с конца марта. Авиавласти двух стран договорились увеличить частоту полетов на линии между столицами до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон. Это еще один шаг на пути укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения между странами.