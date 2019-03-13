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Новости экономики за 13.03.2019

13 марта 2019 16:53
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Новости Беларуси. Как местные органы власти поддержат экспортеров? Какие инновационные технологии вывели Беларусь в рейтинг стран с благоприятными условиями для ведения бизнеса? Когда бензин можно будет купить в пластиковой таре в сельском магазине? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь вошла в рейтинг стран с благоприятными условиями для технологий блокчейна и криптовалюты

Указ о поддержке экспортеров может быть подписан в ближайшее время

Бензин могут начать фасовать в тару для продажи в сельских магазинах

Новости экономики за 13.03.2019-1

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ НА ЛИНИИ МИНСК–МОСКВА ВОЗРАСТЕТ

Авиарейсов Минск–Москва станет больше уже с конца марта. Авиавласти двух стран договорились увеличить частоту полетов на линии между столицами до 63 рейсов в неделю для каждой из сторон. Это еще один шаг на пути укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения между странами.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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Беларусь вошла в рейтинг стран с благоприятными условиями для технологий блокчейна и криптовалюты
13 марта 2019 16:53

Беларусь вошла в рейтинг стран с благоприятными условиями для технологий блокчейна и криптовалюты

Бензин могут начать фасовать в тару для продажи в сельских магазинах
13 марта 2019 16:52

Бензин могут начать фасовать в тару для продажи в сельских магазинах

Указ о поддержке экспортёров может быть подписан в ближайшее время
13 марта 2019 16:52

Указ о поддержке экспортёров может быть подписан в ближайшее время