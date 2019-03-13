Новости экономики за 13.03.2019

Новости Беларуси. Как местные органы власти поддержат экспортеров? Какие инновационные технологии вывели Беларусь в рейтинг стран с благоприятными условиями для ведения бизнеса? Когда бензин можно будет купить в пластиковой таре в сельском магазине? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь вошла в рейтинг стран с благоприятными условиями для технологий блокчейна и криптовалюты
Указ о поддержке экспортеров может быть подписан в ближайшее время
Бензин могут начать фасовать в тару для продажи в сельских магазинах