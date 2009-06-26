Беларусь планирует создать свободную зону торговли с ЕС через 3-4 года

Речь идет о том, что белорусские товары будут перемещаться по Евросоюзу с наименьшими препонами, — это не создание Таможенного союза, пояснил первый вице-премьер Владимир Семашко.

Исключение из системы обобщённых преференций, которые ниже стандартных ввозных пошлин в ЕС в 2007 году стоило белорусской стороне порядка около 80-85 миллионов долларов. Но с 2010 года наша страна может снова войти в эту систему, отметил Владимир Семашко.

— Кто отказывается от лакомого кусочка? Мы заинтересованы вернуться в систему АПС. Высший пилотаж возможных отношений торгово-экономических этой восьмерки стран, куда Беларусь относится – это так называемое создание зоны свободной торговли, — пояснил первый вице-премьер.