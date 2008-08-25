Первый карьерный самосвал "БелАЗ" собрали на Уралвагонзаводе в Свердловской области

Это событие – только один из практических результатов договорённостей, достигнутых ранее между Беларусью и российским регионом. "Совместная работа РУП "БелАЗ" и ОАО "НПК "Уралвагонзавод" даёт практические результаты и является ярким примером реализации "Плана мероприятий по развитию сотрудничества между Правительством Республики Беларусь на 2008-2009 годы", подписанного в Минске 24 апреля 2008 года", - отметил губернатор Свердловской области Эдуард Россель в поздравительной телеграмме, которую он направил главе белорусского государства.



По итогам прошлого года объём взаимной торговли товарами вырос на 40% и составил более 480 миллионов долларов. Однако, во время своего последнего визита в Беларусь губернатор Свердловской области Эдуард Россель выразил уверенность в том, что этот показатель вскоре достигнет миллиарда долларов. В числе перспективных совместных проектов Беларуси и Свердловской области, кроме производства БелАЗов, сотрудничество в переработке леса, производстве мебели и создание торгово-логистического центра в Минске.

