Партия сельскохозяйственной техники из Беларуси прибыла в Кабардино-Балкарию

Контракт на сумму в шесть миллионов долларов был заключен еще в июне. За этой поставкой вскоре последуют и другие. Об активизации торгово-экономических отношений говорили Президенты Беларуси и Кабардино-Балкарии на встрече в Сочи.

Кабардино-Балкария – республика небольшая. Размером всего в треть Минской области. На вертолете ее можно облететь за полчаса. Но это бурно развивающийся регион. За последние два года доходы республиканского бюджета выросли вдвое. Основа экономики – сельское хозяйство. Спрос на технику в регионе стабильно растет. И что отрадно, предпочтение отдают белорусской.

Экономическое сотрудничество Беларуси и Кабардино-Балкарии тесным пока не назовешь. Цифры товарооборота при личной встрече президенты умышленно не озвучили. Минск и Нальчик пока лишь нарабатывают контакты. Лидер северокавказской республики считает, что опыт Беларуси может быть полезным. В недалеком прошлом успешный бизнесмен, выступает за усиление позиций государства в регулировании рыночной экономики.

Сотрудничать с российскими регионами напрямую. Это решение Минска приносит неплохие дивиденды – считает Александр Лукашенко. Торговля без посредников выгодна двум сторонам. В ближайшее время Минск и Нальчик обменяются делегациями. В их составе будут бизнесмены и промышленники.

