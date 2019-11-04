Тягач с 24 колёсами или тот, который весит 120 тонн: легендарные машины МЗКТ

Даже главный конструктор не может точно сказать, сколько моделей выпускается на МЗКТ: как минимум 180, и каждая имеет около 10 модификаций.

Ольга Коршун, корреспондент:

Вот этим тягачом не может похвастаться ни одна страна в мире. Для него буквально нет преград.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

А это самый большой тягач на заводе. Он весит 120 тонн, то есть нагрузка на каждую ось до 15 тонн, а под капотом 800 лошадиных сил. Из-за таких внушительных габаритов работники завода называют его баржой. Он создан для транспортировки ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». По стоимости и мощности его можно сравнить разве что с новейшим суперкаром.

Юрий Николаев:

Сложность вооружения, его опасность очень высокая, поэтому на этом автомобиле не очень высокие скорости движения – всего лишь 45 километров в час. Но этого достаточно для того, чтобы машина выполняла все свои функции по скрытности перемещения оружия.

МЗКТ больше напоминает музей легендарных авто, где есть не только новейшие образцы техники, но и машины с уникальной историей. Где еще можно увидеть авто, у которого 24 колеса?

В конце 80-х этот тягач создали для перевозки настоящего звездолета – ракеты массой 104 тонны. После распада Советского Союза он ушел в тень истории, а МЗКТ перешел на выпуск гражданской техники.

Минские тягачи участвовали в строительстве московской кольцевой и многих других масштабных стройках. Сейчас особой популярностью пользуются белорусские машины под буровые установки. Такие тягачи выдерживают температуру от минус 50 до плюс 50 градусов.