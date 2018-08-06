Минская область лидирует по темпам жатвы: регион приближается к миллионному намолоту

Новости Беларуси. Почти 3 миллиона 700 тысяч тонн зерна собрано в Беларуси. Аграрии преодолели уже большую часть страды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На втором месте аграрии Брестской области. Здесь уборочная уже на финише, осталось убрать 15 % площадей. На третьем месте Гродненская область с намолотом в 758 тысяч тонн. Значительно отстает Гомельский регион, который всегда был в лидерах уборочной – засуха испортила планы. В среднем по области аграрии убирают всего 20 центнеров с гектара.