Головченко о транспортных предприятиях: это одни из самых крупных доноров районных бюджетов

Роман Головченко посетил предприятие «Примвэй», которое более 20 лет занимается международными перевозками. В 2021 году на базе многофункционального комплекса был реализован крупный инвестиционный проект. Глава правительства ознакомился с деятельностью предприятия, технологией организации и выполнения перевозок. Обсудили и перспективы развития инфраструктуры. По его словам, в настоящее время международные автомобильные перевозки динамично развиваются и являются хорошим примером экспорта услуг.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сегодня перевозчики пообещали, что за год сделают миллиард 700 – миллиард 800. И в следующем году прирастут, соответственно, за 2 миллиарда долларов. В сферу автомобильных перевозок активно вовлечены регионы Беларуси, небольшие города. Мы сегодня находимся в Минском районе, но на самом деле такие предприятия автотранспортной сферы созданы и успешно функционируют в малых городах. И зачастую это, сегодня приводились примеры, одни из самых крупных доноров районных бюджетов. Государство со своей стороны оказывает определенные преференции и поддержку. В частности уже несколько лет введена и действует льгота по уплате НДС и утилизационного сбора при ввозе на территорию Беларуси грузовых автомобилей с двигателями Евро-6. То есть те, которые осуществляют перевозки в Европейский союз.