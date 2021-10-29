Головченко о транспортных предприятиях: это одни из самых крупных доноров районных бюджетов
Новости Беларуси. Более миллиарда долларов заработала страна за восемь месяцев на грузоперевозках. О необходимости наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг 29 октября в Минском районе говорил премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко посетил предприятие «Примвэй», которое более 20 лет занимается международными перевозками. В 2021 году на базе многофункционального комплекса был реализован крупный инвестиционный проект. Глава правительства ознакомился с деятельностью предприятия, технологией организации и выполнения перевозок. Обсудили и перспективы развития инфраструктуры. По его словам, в настоящее время международные автомобильные перевозки динамично развиваются и являются хорошим примером экспорта услуг.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сегодня перевозчики пообещали, что за год сделают миллиард 700 – миллиард 800. И в следующем году прирастут, соответственно, за 2 миллиарда долларов. В сферу автомобильных перевозок активно вовлечены регионы Беларуси, небольшие города. Мы сегодня находимся в Минском районе, но на самом деле такие предприятия автотранспортной сферы созданы и успешно функционируют в малых городах. И зачастую это, сегодня приводились примеры, одни из самых крупных доноров районных бюджетов. Государство со своей стороны оказывает определенные преференции и поддержку. В частности уже несколько лет введена и действует льгота по уплате НДС и утилизационного сбора при ввозе на территорию Беларуси грузовых автомобилей с двигателями Евро-6. То есть те, которые осуществляют перевозки в Европейский союз.
Также отрасль важна для создания рабочих мест. В секторе автомобильных перевозок работает более 3 тысяч субъектов хозяйствования. А это 10 тысяч рабочих мест. Глава правительства поручил своим помощникам подобрать площадки рядом с крупными транспортными коридорами. В будущем на упрощенных условиях их предоставят бизнесу для создания новых проектов транспортно-логистической инфраструктуры.