Товарооборот Беларуси и Китая в области промышленности увеличился в 4 раза
Новости Беларуси. От автомобилей до бытовой техники и электроники. Выставка китайских товаров и услуг открылась в индустриальном парке «Великий камень». Свои новинки представили более 100 компаний из Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общая площадь экспозиции – порядка 10 тысяч квадратных метров. Увидеть, протестировать и заключить выгодные контракты. Главная цель форума – стимулирование взаимодействия между представителями бизнеса и предприятиями двух стран. Одно из стратегических направлений сотрудничества – здравоохранение. С одной из китайских корпораций уже достигнуто определенное соглашение.
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Эта выставка придаст дополнительный импульс для развития взаимовыгодных отношений между предприятиями двух стран. К слову, в этом году Беларусь и Китай отметили годовщину установления дипломатических отношений. За 31 год создана прочная база сотрудничества в самых разных сферах. С сентября прошлого года стороны вышли на всепогодное партнерство. Поднебесная стабильно сохраняет второе место среди более чем сотни стран-импортеров белорусской продукции. Только с января по май 2023 года товарооборот между сторонами достиг свыше 3 миллиардов долларов.
Александр Ефимов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Те компетенции, тот прорыв в области науки, технологий и техники, который произошел в Китае, значительно помогает промышленности Республики Беларусь производить свою модернизацию. Существенно растет и товарооборот между нашими странами. За последние 5 лет только по системе Министерства промышленности товарооборот вырос практически в четыре раза. Такие же тенденции продолжаются и в текущем году.
Выставка в «Великом камне» продлится три дня. Также запланированы встречи с представителями бизнеса, белорусско-китайский форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.