«Терпеть такое положение с модернизацией я не намерен»: Президент на совещании по развитию нефтеперерабатывающей отрасли

Из флагмана экономики – в убыточную отрасль. Президент 1 июня раскритиковал работу отечественной нефтепереработки. Для Беларуси это сфера стратегическая. Но по итогам прошлого года нефтяное сальдо ушло в минус. Помимо объективных глобальных причин, есть немало и внутренних проблем. Среди самых очевидных – затянутые сроки модернизации белорусских НПЗ. Ольга Коршун, СТВ:

Как правило, основные запасы нефти находятся под контролем государства. Это вполне объяснимо. Ведь от эффективности работы отрасли во многом зависит наполненность бюджета и энергетическая безопасность страны. В Беларуси нефтепереработка – это более 13% промышленности и более 17% экспорта. В модернизацию вкладываются значительные суммы. Но пока нефтепереработка не приносит желаемых результатов. Как поднять цену белорусского черного золота, сегодня обсуждали на совещании у Президента. Буквально с ходу Александр Лукашенко задает тон встрече. Нужен объективный отчет, что происходит в нефтеперерабатывающем секторе. Во Дворце Независимости – руководители ведущих предприятий отрасли. Предваряя доклады специалистов, Александр Лукашенко отмечает: ситуация развивается не совсем в нашу пользу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль, которую необходимо модернизировать. Хочу напомнить, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет. Конечно, сказалось влияние мировой конъюнктуры на снижение эффективности работы. Цены на нефть упали в 2,5 раза, а то и больше. Однако негативную роль сыграли и просчеты по определению стратегии развития отрасли. Главный вопрос – в чем эти просчеты? Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. В целом мир сейчас переживает энергетический кризис. Специалисты прогнозируют, что цены на нефть будут и дальше снижаться. В этом году стоимость черного золота в лучшем случае составит 60 долларов за баррель. Оптимизма на рынки не добавило и недавнее заседание ОПЕК. В США количество буровых установок обновило двухлетний максимум. В то время как за океаном продолжают сокращать добычу черного золота.

Виталий Петрушкин, кандидат экономических наук:

Здесь нужно внимательно просчитывать логистику и экономику возможных поставок нефти из различных стран. Опыт у Республики Беларусь в этой части уже имеется. Мы в свое время покупали нефть в Венесуэле, относительно недавно мы покупали нефть в Иране. Белорусские нефтепродукты в основном продаются в Европу. Наша страна экспортирует темные нефтепродукты, к примеру, мазут и битум, которые используются для переработки. Доля светлых нефтепродуктов – а это бензин, керосин, дизель – невелика. Хотя именно эти товары с пометкой «высокая добавленная стоимость». Виталий Петрушкин:

Мы движемся в правильном направлении в части того, что мы должны обновить технологии наших нефтеперерабатывающих заводов. Если мы сможем это сделать в достаточно короткие сроки, у нас будет и глубина нефтепереработки достаточно высокой, и качество нефтепродуктов будет высоким. Как развивается отрасль, отчасти можно судить по такому показателю, как глубина переработки нефти. В Беларуси этот показатель на уровне 75%. В Мозыре уже строят новый комплекс, который увеличит глубину переработки до рекордных 90%. Но сдадут ли проект в срок и не станет ли черное золото в копеечку для бюджета – это уже вопросы стратегического планирования. И здесь, по мнению Президента, не все так гладко. Александр Лукашенко:

При согласовании назначения новых директоров «Нафтана» и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации. Поэтому заслушаем и их доклады. Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится. Еще раз хочу подчеркнуть: у нас многие проекты модернизации предприятий провалены. Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я сказал о том, что, не дай бог, вы начнете здесь препираться у меня, как обычно бывает, пойдете отсюда без портфеля. Я вас категорически предупреждаю об этом. Я не позволю, чтобы решения Президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может. Это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором. Мне нужен объективный анализ и доклад. Виноваты – виноваты. В чем вина. Провалил – провалил. В чем, кто виноват, причина. Все должно быть кратко, конкретно и четко. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации. Сейчас на трех крупнейших предприятиях нефтехимического блока реализуются большие инвестиционные проекты. К примеру, на «Гродно Азот» вскоре планируют приступить к возведению нового азотного комплекса. Видимых причин для отклонения от графиков пока нет. А чтобы успешно завершить уже начатые проекты, нужно экономить и в целом держать руку на пульсе.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Глава государства обратил внимание на то, что предприятия должны работать в режиме жесткой экономии, не допуская никакого перерасхода в административных расходах. Вести эффективную хозяйственную деятельность, не допуская нерачительного использования никаких видов ресурсов. Само собой быть ответственными в части приемки выполняемых строительных работ. Модернизация отрасли идет полным ходом. Только в прошлом году на Мозырском НПЗ возвели 5 новых объектов. Сейчас строят комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Модернизация на заводе должна закончиться в 2019-м, то есть в срок. Это принципиальное требование Президента.

Виталий Павлов, генеральный директор Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков предназначен для увеличения глубины переработки до 90% и увеличения выхода светлых нефтепродуктов до уровня 65-66%. Еще один масштабный проект реализуется на «Нафтане». Сегодня на совещании у Президента – новый директор предприятия Александр Демидов, вступил в должность всего несколько месяцев назад. Чтобы успешно завершить модернизацию, предстоит активизировать в первую очередь внутренние ресурсы.