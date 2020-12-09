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Татьяна Астрейко: прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций

09 декабря 2020 14:07
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Новости Беларуси. 9 декабря в Минске прошло выездное заседание Президиума Совета Республики. Сенаторы обсудили меры по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бюджет на следующий год сохраняет социальную направленность. В приоритете – благосостояние населения.  

Татьяна Астрейко: прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций-1

Татьяна Астрейко, начальник главного управления финансирования социальной сферы и науки Министерства финансов Беларуси:  
Прибавку к заработку получат абсолютно все работники бюджетных организаций. И дополнительные ресурсы особая забота государства проявлена в отношении отдельных категорий работников сферы образования (это воспитатели, помощники воспитателей), культуры, а также социальной защиты. Кроме того, бюджет наращивает и инвестиционную составляющую. Мы готовы к противодействию коронавирусной инфекции, поэтому в этом году уже около полумиллиарда рублей в виде прямых выплат направлено на эти цели. В следующем году мы тоже готовы дать достойный отпор.  

Замминистра финансов Беларуси: принято решение правительства по повышению базовой ставки с 185 до 195 рублей (читайте здесь).  

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Татьяна Астрейко # Фотофакт

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