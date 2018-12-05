С какими результатами ЕАЭС завершает год и что дает белорусам участие страны в этом объединении? Рассказывает Сергей Кизима

Новости Беларуси. В студии программы Новости «24 часа» доктор политических наук Сергей Кизима. Илона Волынец, СТВ:

Сергей Анатольевич, здравствуйте.

Сергей Кизима, директор политических наук:

Здравствуйте. Илона Волынец:

На дворе декабрь, можно уже подводить какие-то предварительные итоги года. На ваш взгляд, как сложился этот год для Евразийского союза? Сергей Кизима:

В целом год неплохой. Наблюдается рост внутреннего товарооборота, неплохой рост экономик. Наибольшие показатели у новичков – у Армении, Кыргызстана. Илона Волынец:

По-прежнему актуальной, к сожалению, остается тема торговых барьеров, изъятий – их насчитывается несколько десятков.

Сергей Кизима:

Есть определенный прогресс. Ряд барьеров, ряд изъятий удалось устранить. Главные проблемы – это газ, нефть, энергоносители. Естественно, что тяжело хозяйствовать, к примеру, субъектам Беларуси, Армении, Кыргызстана (там, где очень мало энергоресурсов), когда импортные из России и Казахстана в несколько раз дороже обходятся для наших предприятий, чем для российских и казахстанских. Конечно же, это серьезная проблема, с ней нужно работать. Илона Волынец:

А готова ли Россия идти нам навстречу в этом вопросе? Сергей Кизима:

Тут у России и Казахстана одинаковые позиции. Но это означает очень серьезную ломку внутренней системы цен, поэтому фактически вопрос не только в желании Беларуси, Армении и Кыргызстана получить нормальные цены, но и в том, готова ли Россия соответственно повышать цены на внутреннем рынке на сырье.

Илона Волынец:

Белорусско-российские отношения, сотрудничество наших стран – это и Форум регионов, и назначение новых послов, и переговоры в Сочи, где лидеры решали немало спорных моментов, вопросов. Но, тем не менее, тот же налоговый маневр остается камнем преткновения. Сергей Кизима:

С налоговым маневрированием, конечно, вопрос сложный. Одно радует: что процесс растянут до 2024 года, это раз. И второе – что Российская Федерация признает, что по нашему договору о Союзном государстве все-таки мы можем рассчитывать на то, что нам будет какая-то компенсация. Сейчас фактически речь идет уже о форме компенсации. Либо это трансферты, либо это сниженная цена на нефть. В любом случае Беларусь, учитывая законодательство, учитывая наши совместные нормативные акты, имеет право на такую компенсацию. Это самое важное. Илона Волынец:

Цифровизация экономики – очень важный момент для объединения. У Беларуси как раз таки в этом направлении очень хорошие результаты. Мы в лидерах. А как дела обстоят у наших соседей?

Сергей Кизима:

Полностью согласен, лидерство Беларуси несомненно. Особенно передовое законодательство, которое тут же стали фактически копировать и изучать на территории других стран Евразийского экономического союза и не только. А все это, конечно, очень мощный задел для цифровой экономики. И сама Беларусь будет мощно развивать цифровую экономику. Но самый выгодный формат для евразийской интеграции – когда мы будем на каждом шагу согласовывать все, что мы делаем, с нашими партнерами. И они будут согласовывать. Потому что к чему мы стремимся? Мы стремимся к общему рынку внутри Евразийского экономического союза с минимальными барьерами. А чтобы он максимально хорошо взаимодействовал в XXI информационном веке, цифровая экономика должна развиваться по одинаковым стандартам. Илона Волынец:

Скажите, для обывателя какая выгода от объединения? Сергей Кизима:

У многих белорусских предпринимателей будут серьезные проблемы. Без ЕАЭС будет менее доступен российский рынок, снизится доступность казахстанского рынка достаточно серьезно (мы туда на сотни миллионов долларов продаем товары каждый год). Без Евразийского экономического союза будет меньше инвестиций.