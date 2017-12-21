Суперконденсатор для «Белкоммунмаша» и станки с лазером: что планируют выпускать в белорусско-китайском парке «Великий камень»

Проект оценивают в 220 миллионов евро, и участие в его реализации примут одновременно 4 страны: Германия, Беларусь, Китай и Россия. Высокотехнологичное производство будет выпускать новые для Беларуси материалы.

Новости Беларуси. Сразу несколько новых резидентов ждут в «Великом камне» в начале 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Придти в белорусско-китайский индустриальный парк намерена в том числе и крупная немецкая компания.

Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Сейчас на первое место, как мы видим, выходит работа с резидентами непосредственно здесь, на территории, с точки зрения строительства производств и выпуска первой продукции.

В следующем году, мы надеемся, что первые наши резиденты будут выпускать продукцию. Мы надеемся и на нашу американскую компанию, которая должна выпускать станки с лазером – они очень активно сейчас строятся, они уже на строительной площадке. Кстати, строят их белорусы, это тоже очень радует.

Мы надеемся на выпуск производства, они в этом году заканчивают строительство своего объекта. Это суперконденсатор для нашего «Белкоммунмаша».