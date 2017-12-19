«Это один из шагов по созданию цивилизованного долгового рынка в Республике Беларусь». Итоги совещания во Дворце Республики

Новости Беларуси. Проблемы предприятий и банков не должны решаться за счет бюджета. О финансовом оздоровлении ряда отраслей говорили 19 декабря во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство и Нацбанк предлагают новые инструменты для погашения задолженности. Среди них – продажа долговых обязательств со скидкой другому кредитору или обмен долга на акции предприятия. В целом соответствующий проект указа глава государства одобрил, однако ряд формулировок еще предстоит доработать.

Долг платежом красен, а невозможность заплатить по счетам – уже красный сигнал. Хроническая задолженность на крупном предприятии – серьезная проблема на местах, а иногда – в масштабе национальной экономики. Государство всегда поддерживало и продолжает поддерживать отстающих. Но аксиома, много раз уже сказанная Президентом, – кредиты все равно надо возвращать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только в 2015 и 2016 годах было принято 10 решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1 миллиард 800 миллионов долларов. Были реструктурированы их долги, предоставлялись рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги. Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы. Но опять волна предложений о еще одной реструктуризации. Мотивация та же: заклинания, стенания, плач. Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Проводится достаточно системная работа по повышению эффективности деятельности организаций реального сектора экономики. Хотя, как вы правильно отметили, здесь весьма и весьма много проблем. Не смотря на заметное оживление деловой активности в стране (рост ВВП за 11 месяцев 2017 года составил 102,2 %), улучшение макроэкономических показателей, основным сдерживающим фактором устойчивого роста является закредитованность организаций реального сектора экономики и наличие у них проблемных задолженностей перед бюджетными банками.

Впрочем, даже экономика на подъеме нагруженным под завязку кредитами должникам мало чем поможет. Долги в этом случае тормозят не только развитие, но и банально работу предприятия.

Евгений Горин, СТВ:

В проекте указа, призванного оздоровить ситуацию, предлагается несколько финансовых инструментов: от вовлечения банков в участие в управлении активами должников до прощения задолженностей.

То есть если деньги не вернуть, есть вариант, что банк спишет кредит, чтобы сохранить предприятие (другими словами, рабочие места). Или же долги со скидкой может купить другой кредитор. Возможно, это будет один банк, специализирующийся на таких вот проблемных кредитах. Еще вариант – погасить долг акциями предприятия.

Василий Матюшевский:

Мы немножко с администрацией сейчас доработаем по ряду формулировок все, что связано с государственной собственностью. А в целом предложенная концепция главой государства поддержана. Сам указ носит общий характер. Мы здесь не говорили о конкретных предприятиях, мы говорили о создании общедолгового рынка. Это один из шагов по созданию цивилизованного долгового рынка в Республике Беларусь.

Президент поручил тщательно проанализировать предлагаемые решения. И, самое главное, должна быть предусмотрена и прописана ответственность конкретных лиц, настаивающих на подобных решениях. Государство готово, помогает отстающим. Однако если списан кредит, выделили еще денег, а результат снова отрицательный – опять в долгах как в шелках – за это кто-то должен ответить.