Новости экономики за 19.12.2017

Новости Беларуси. Беларусь планирует увеличить долю экспорта высокотехнологичной продукции на рынке Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 19 декабря заявили на бизнес-встрече по вопросам сотрудничества с Литвой. Выход на иностранный рынок позволит нашей стране не только открыть новые горизонты торговли, но и даст возможность для промышленной кооперации и модернизации производства. Сейчас более 600 предприятий с литовским капиталом работают на территории Беларуси. В то же время в Литве активно функционируют наши сборочные производства по выпуску специальной техники и металлургии.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Рынок Европейского союза очень требовательный. Но это и хорошо. Это значит, что это солидная мотивация для наших предприятий делать конкурентоспособную продукцию, получать соответствующие сертификаты.

Андрюс Пулокас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:

И Литва, и Республика Беларусь – мы находимся в совсем других экономических союзах. Мы должны, наверное, из этих обстоятельств, будучи и соседями, и в разных торговых системах, какую-то пользу иметь. ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ Доходы бюджетников в 2018 году вырастут на 14 % – такой показатель заложен в бюджет на 2018 год. 19 декабря депутаты Палаты представителей во втором чтении приняли проект главного финансового документа страны. Государственный кошелек с профицитом, то есть зарабатывать планируем больше, чем тратить. При этом за основу законотворцы взяли консервативный сценарий развития экономики.

Рост ВВП ожидается на уровне 1,2 %, инфляции – 7,5 %, ставка рефинансирования – 11 %. Самыми важными статьями расхода по-прежнему останутся сохранение социальных гарантий и поддержка реального сектора. ЗАРАСТАЯ ЭЛЕКТРОННЫМ МУСОРОМ Почти 45 миллионов тонн электронного мусора собрали за 2016 год (не пытайтесь даже представить эту гору из мобильников, телевизоров, холодильников и компьютеров). В 2017 году, видимо, будет еще больше. На каждого европейца приходится более 16 килограммов неутилизированных электронных отходов, на каждого белоруса – уже 7,5.