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Головченко прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Какие вопросы обсудили стороны?

25 мая 2023 11:36
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Там он встретился с губернатором области Андреем Чибисом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Головченко прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Какие вопросы обсудили стороны?-1

В условиях санкций, когда страны вынуждены перестраивать логистические цепочки, для Беларуси и России открываются новые перспективы. Сейчас рассматривают вопрос о строительстве белорусского терминала в одном из ключевых портов России. Ожидаемый грузооборот: от 5 до 7 миллионов тонн. За прошедшие четыре месяца объемы перевалки отечественных грузов через Мурманск преодолели отметку в 95 тысяч тонн. Товарооборот с регионом в 2022-м вырос в 7 раз. Сейчас он превышает 100 миллионов долларов, однако это не предел.  

Головченко прибыл в Мурманск с рабочим визитом. Какие вопросы обсудили стороны?-4

Одна из главных целей визита – поиск новых точек роста для взаимодействия с российскими регионами. До конца дня белорусская делегация посетит промышленные предприятия области, которые имеют стратегическое значение для нашей страны. В рамках визита также пройдет шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству.  

Напомним, накануне наша делегация провела переговоры в Карелии. Сумма подписанных контрактов составила более 70 миллионов долларов.  

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Андрей Чибис # Фотофакт

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