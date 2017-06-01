«Стройная, высокая, красивая, умная»: как корову Люси готовят к конкурсу красоты

Новости Беларуси. Беларусь громко заявила о себе как о молочной державе в начале ХХІ века. Отрасль динамично развивается: в пору говорить о тенденциях и моде в отечественном молочном животноводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не первый год в стране даже выбирают лучшую племенную корову молочной породы. Своеобразный конкурс красоты ежегодно проходит в рамках национальной выставки «БЕЛАГРО».

С претенденткой на корону он не первую неделю часами гуляет по саду, ведь на конкурс красоты нужно отработать идеальное дефиле.

Андрей Бегунов, рабочий по уходу за животными:

Вожу на прогулку. Гуляю с ней вот так вот. Час до обеда, час после обеда.

До конкурса остались считанные дни. Люди не скрывают волнения. Люси же невозмутима.

Галина Ермакова, оператор машинного доения:

Люся, поедем с тобой на конкурс. Займем первое место и всем нос утрем.