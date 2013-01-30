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На международной выставке в Нью-Йорке белорусские ткани стали трендами весны-лета 2014 года

30 января 2013 08:09
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Новости Беларуси. Белорусские ткани покоряют зарубежные рынки. На международной выставке в Нью-Йорке несколько образцов стали трендами весны-лета 2014 года. Американских потребителей также заинтересовал домашний текстиль и изготовление одежды для полицейских.

В рамках форума также достигнут ряд договоренностей. В частности, о продвижении белорусского текстиля и готовых изделий на рынок США. Это не только гарантированный экспорт, но и новые перспективы для развития и наращивания объема производства белорусских тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# Экономика # Государственная политика в сфере внешней торговли

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