На международной выставке в Нью-Йорке белорусские ткани стали трендами весны-лета 2014 года

Новости Беларуси. Белорусские ткани покоряют зарубежные рынки. На международной выставке в Нью-Йорке несколько образцов стали трендами весны-лета 2014 года. Американских потребителей также заинтересовал домашний текстиль и изготовление одежды для полицейских.

В рамках форума также достигнут ряд договоренностей. В частности, о продвижении белорусского текстиля и готовых изделий на рынок США. Это не только гарантированный экспорт, но и новые перспективы для развития и наращивания объема производства белорусских тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.