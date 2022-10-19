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Таджикистан и Беларусь планируют наладить совместное производство кожевенного сырья

19 октября 2022 15:31
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Беларусь и Таджикистан вместе собираются перерабатывать кожевенное сырье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таджикистан и Беларусь планируют наладить совместное производство кожевенного сырья-1

Сфера взаимного интереса для государств новая. В обеих странах специалисты на данном этапе изучают потенциал материалов. Не исключено, что также могут быть налажены совместные производства. Таджикская сторона выступила инициатором углубления двусторонних отношений по линии легпрома. У белорусов в этом вопросе есть многолетний опыт и компетенции. Вместе с тем и нам удастся разнообразить свой ассортимент.

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Фотофакт

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