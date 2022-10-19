Таджикистан и Беларусь планируют наладить совместное производство кожевенного сырья

Сфера взаимного интереса для государств новая. В обеих странах специалисты на данном этапе изучают потенциал материалов. Не исключено, что также могут быть налажены совместные производства. Таджикская сторона выступила инициатором углубления двусторонних отношений по линии легпрома. У белорусов в этом вопросе есть многолетний опыт и компетенции. Вместе с тем и нам удастся разнообразить свой ассортимент.