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Уборочная кампания-2019: к 27 июля в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна

27 июля 2019 17:14
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Новости Беларуси. Горячая пора у аграриев: погода хоть и сдерживает темпы уборочной, однако новые рубежи хлеборобы преодолевают каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания-2019: к 27 июля в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна-1

К этому моменту в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна. Брестская область – лидер страды: намолот превысил 770 тысяч тонн. Полумиллионный рубеж преодолен в Гродненском регионе. К этой отметке близки также в Минской области.

Общая урожайность составляет 33,2 центнера с гектара.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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