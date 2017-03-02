Список инвестиционных проектов хотят создать в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси может появиться открытый список инвестиционных проектов. Такую инициативу предложили на Ассамблее деловых кругов.

Так, планируется, что база будет содержать полный перечень всех проектов в нашей стране, которые могут заинтересовать зарубежных бизнесменов.

Это не только поможет привлечь в нашу страну иностранный капитал, но и повысит инвестиционный климат в Беларуси. К тому же, интерес к нашей стране со стороны представителей деловых кругов из разных стран уже есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эрик Хонтз, менеджер программ Евразии центра международного частного предпринимательства (США):

Агросектор очень интересно, я тоже думаю, что высокие технологии и IT, конечно. У вас здесь очень отличная инженерия.

Напомним, накануне, на второй Неделе белорусского предпринимательства была представлена «Национальная платформа бизнеса». В ней озвучено больше 8 десятков идей и предложений.