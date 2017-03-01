Модель белорусской приватизации и дебюрократизация: что обсуждали на Ассамблее деловых кругов

Новости Беларуси. Национальную платформу бизнеса представили 1 марта в Минске. Ее презентация состоялась в рамках одного из центральных событий белорусской Недели предпринимательства – Ассамблеи деловых кругов.

Новый проект представляет собой свод предложений по улучшению делового климата в нашей стране.

Почему бизнес и власть как никогда ранее заинтересованы в конструктивном и крепком сотрудничестве – выясняли в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизре, СТВ:

Нынешняя ассамблея деловых кругов проходит в особое время. Как говорится, «сошлись все звезды». Внимание бизнесу сегодня уделяется колоссальное: проблемы частников услышаны, над решением работают коллегиально. Словом, деловым людям и представителям власти есть, что обсудить.

С тем, что частная инициатива – одна из основных точек роста экономики, трудно не согласиться. Предприниматели создают новые рабочие места и являются гиперналогоплательщиками. Сегодня идеи бизнеса как никогда поддерживают все ветви власти.

Цель номер один – дать частникам больше свободы.

По инициативе главы государства создана рабочая группа. Ее задача – радикально упростить процедуры, с которыми сталкивается частный сектор. Что ж, начало положено. Ревизии прекращает торговая инспекция, значительно упрощены санитарные нормы, а малые предприятия больше не проверяют сотрудники МЧС.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Излишние проверки, которые приводят к плохим последствиям, не дают нормально работать бизнесу, должны быть исключены.

Любая проверка, на наш взгляд, должна упреждать нарушения, а не бить, как говорится в народе, по хвостам, когда уже административное нарушение совершено.

Под сокращения должны попасть не только проверки, но и ряд административных процедур. Жесткий стандарт должен применяться лишь тогда, когда речь идет о здоровье и безопасности потребителей. Ассамблея деловых кругов – одно из центральных событий белорусской Недели предпринимательства. Практически все члены рабочей группы – а это, кстати, тандем, бизнеса и власти – сегодня в зале.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Я думаю, что появится какой-то документ, который максимально оптимизирует или упростит ведение бизнеса и создание бизнеса. Может быть, будут определены какие-то типовые бизнес-модели.

Например, вы хотите создать какое-нибудь предприятие, делать педикюр или маникюр. Давайте создадим! У вас будут минимальные требования. То есть вы пришли в одно окно, получили минимальный набор разрешительных документов и зарегистрировались. Работайте, вас никто не трогает в ближайшее время, до 5 лет. Не нарушайте, или ответственность перекладывается на вас.

Кстати, важнейшим источником идей от предпринимателей для государства является Национальная платформа бизнеса. Ее представили и на нынешней конференции.

В проекте 86 пунктов. Программа является сводом предложений по улучшению делового климата в нашей стране.

Среди пожеланий – эффективная дебюрократизация, расширение доступа к имуществу, ответственное партнерство.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Практически каждый пункт работает на бизнес. По регулированию бизнеса очень серьезный блок о доверительном управлении предприятием. Как когда-то мы выкупали колхозы, сейчас появится возможность более 2000 предприятий тем предпринимателям, которые имеют опыт в ведении бизнеса, выкупить, взять в управление и с прибыли выплатить.

То есть мы предлагаем модель белорусской приватизации, создание белорусского слоя частных промышленников.

Сейчас в мировом рейтинге Doing Business наша страна занимает 37 строчку. Частный сектор уверен: сможем подняться и выше. Ведь перезагрузка подходов к деловой инициативе уже началась.