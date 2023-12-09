Совместные производства и соглашения – подводим итоги визита делегации Беларуси во Вьетнам
Совместный завод по производству молочной продукции, увеличение поставок медицинских препаратов, развитие туризма и безвизовый режим. Это лишь некоторые результаты визита правительственной делегации Беларуси во Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта азиатская страна – один из мировых лидеров по темпам экономического роста и наш давний партнер. Возглавил делегацию премьер-министр Роман Головченко.
Итогом работы стало подписание целого ряда международных документов. Амбициозные планы закрепили в масштабной программе сотрудничества Беларуси и Вьетнама до 2026 года. Ставка на промышленную кооперацию. Будет развиваться наше совместное детище «МАЗ Азия».
Мощность – более тысячи авто в год. Это фактически форпост Минского автомобильного по работе на рынках Южной Азии. На повестке поставка машинокомплектов и запчастей. Заинтересованы здесь и в белорусской молочке – во время визита обсудили строительство завода по производству молочных продуктов. Мы готовы поставлять не только сырье, но и технологии. Новые проекты и в медицине. В ближайшее время 25 белорусских препаратов пройдут во Вьетнаме регистрацию в ускоренном режиме. Эти лекарства будут спасать жизни пациентам с онкологией и пневмонией. Говорили и про поставки медтехники.
Для развития важно чаще встречаться, заметил Роман Головченко и пригласил своего коллегу – главу вьетнамского правительства – в Беларусь. К слову, совсем скоро обмениваться визитами нашим странам будет проще: стороны подписали соглашение об отмене виз, прорабатывается и открытие прямого авиарейса Ханой – Минск. Сразу после Вьетнама белорусская делегация направилась в Сибирь. С губернатором области Роман Головченко обсудил новые векторы сотрудничества. «Работать есть над чем», отметил глава белорусского правительства.