Совместные производства и соглашения – подводим итоги визита делегации Беларуси во Вьетнам

Совместный завод по производству молочной продукции, увеличение поставок медицинских препаратов, развитие туризма и безвизовый режим. Это лишь некоторые результаты визита правительственной делегации Беларуси во Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта азиатская страна – один из мировых лидеров по темпам экономического роста и наш давний партнер. Возглавил делегацию премьер-министр Роман Головченко.

Итогом работы стало подписание целого ряда международных документов. Амбициозные планы закрепили в масштабной программе сотрудничества Беларуси и Вьетнама до 2026 года. Ставка на промышленную кооперацию. Будет развиваться наше совместное детище «МАЗ Азия».

Мощность – более тысячи авто в год. Это фактически форпост Минского автомобильного по работе на рынках Южной Азии. На повестке поставка машинокомплектов и запчастей. Заинтересованы здесь и в белорусской молочке – во время визита обсудили строительство завода по производству молочных продуктов. Мы готовы поставлять не только сырье, но и технологии. Новые проекты и в медицине. В ближайшее время 25 белорусских препаратов пройдут во Вьетнаме регистрацию в ускоренном режиме. Эти лекарства будут спасать жизни пациентам с онкологией и пневмонией. Говорили и про поставки медтехники.