Более 900 миллиардов рублей ушло на капремонт в Минске в 2013 году, в 2014 – уйдет меньше, так как привлекут жителей

Новости Минска. Итоги капремонта в столице. В последних семи домах работы завершат до конца декабря. Всего же в 2013 году в Минске уже обновили более 400 зданий.

На капитальный ремонт жилищного фонда Минска было выделено более 900 миллиардов рублей. Эти цифры озвучили 19 декабря на заседании в Мингорисполкоме. В 2014 году средств дадут меньше. Поэтому к благоустройству планируют привлечь и самих жителей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Ходарцевич, генеральный директор ГУО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Экономия составит порядка 50 миллиардов рублей. Необходимо рассмотреть возможность замены сантехнического оборудования: стояков водоснабжения.

