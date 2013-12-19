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Более 900 миллиардов рублей ушло на капремонт в Минске в 2013 году, в 2014 – уйдет меньше, так как привлекут жителей

19 декабря 2013 21:43
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Новости Минска. Итоги капремонта в столице. В последних семи домах  работы завершат до конца декабря. Всего же  в 2013 году в Минске уже обновили более 400 зданий.

На капитальный ремонт жилищного фонда Минска было выделено более 900 миллиардов рублей. Эти цифры озвучили 19 декабря  на заседании в Мингорисполкоме. В 2014 году средств дадут меньше. Поэтому к благоустройству планируют привлечь и самих жителей столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Ходарцевич, генеральный директор ГУО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Экономия составит порядка 50 миллиардов рублей. Необходимо рассмотреть возможность замены сантехнического оборудования: стояков водоснабжения.
 

# Экономика # Ремонт и капремонт в Беларуси

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