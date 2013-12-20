В Минске 20 декабря введут в эксплуатацию новый энергетический объект - подстанцию «Грушевская»

Новости Беларуси. Знаковое событие для минской энергосистемы. Именно так характеризуют начало эксплуатации подстанции «Грушевская». Новый энергетический объект города введут в работу уже сегодня. Дополнительные мощности понадобились столице в связи с продлением первой линии метро - от «Института Культуры» до станции «Петровщина».

В перспективе 110-киловаттная подстанция будет участвовать в электроснабжении первого участка третьей линии минской подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.