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В Минске 20 декабря введут в эксплуатацию новый энергетический объект - подстанцию «Грушевская»

20 декабря 2013 09:07
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Новости Беларуси. Знаковое событие для минской энергосистемы. Именно так характеризуют начало эксплуатации подстанции «Грушевская». Новый энергетический объект города введут в работу уже сегодня. Дополнительные мощности понадобились столице в связи с продлением первой линии метро - от «Института Культуры» до станции «Петровщина».

В перспективе 110-киловаттная подстанция будет участвовать в электроснабжении первого участка третьей линии минской подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Минское метро

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