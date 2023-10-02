Совет ЕЭК продлил действие норм беспошлинного ввоза товаров до апреля 2024 года

Совет Евразийской экономической комиссии продлил до апреля 2024 года действие норм беспошлинного ввоза товаров. Напомним, в настоящее время без уплаты пошлин можно ввозить товары стоимостью до 1 000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о покупках, перевозимых наземным транспортом, а также пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Продление норм касается также товаров, доставляемых перевозчиками.