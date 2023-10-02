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Совет ЕЭК продлил действие норм беспошлинного ввоза товаров до апреля 2024 года

02 октября 2023 08:24
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Совет Евразийской экономической комиссии продлил до апреля 2024 года действие норм беспошлинного ввоза товаров. Напомним, в настоящее время без уплаты пошлин можно ввозить товары стоимостью до 1 000 евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о покупках, перевозимых наземным транспортом, а также пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Продление норм касается также товаров, доставляемых перевозчиками.

Совет ЕЭК продлил действие норм беспошлинного ввоза товаров до апреля 2024 года-1

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 килограмма, необходимо будет заплатить пошлину в размере для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, 15 % от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм. Для товаров, ввозимых багажом, – 30 % от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм.

Данная мера направлена на поддержку жителей стран ЕАЭС в условиях санкционного давления и призвана помочь избежать дефицита товаров первой необходимости и критичного импорта.

# ЕАЭС # Экономика # Ия Малкина # Фотофакт

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