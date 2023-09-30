Импортозамещающий проект по созданию упаковки из картона реализуют в Витебской области. Чем он уникален?

Новости Беларуси. Стабильная работа белорусских предприятий – вопрос национальной безопасности. Принципиально новый для страны импортозамещающий проект по созданию упаковки из картона реализуют в Бегомле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналогов этому производству в Беларуси нет. Линия полностью автоматизирована. Оборудование выполняет весь цикл операций. С его вводом ежедневно на предприятии могут перерабатывать до 15 тонн сырья. Выпуск картонной продукции – направление нестандартное, специализируется компания на производстве металлических деталей. Но в свое время здесь решили подстроиться под запросы рынка. В создание производственной площадки инвестировали более 1,5 миллиона рублей. И затраты оказались оправданы, ведь потребности отечественного рынка в картонной упаковке увеличились.

Николай Селюк, главный инженер предприятия:

Часть закупаемого картона гофроящиков семислойная. А поскольку с этим картоном никто в Беларуси не работает, мы реализовали проект и начали работать с этим картоном. Конечно, есть особенности его обработки: резки, нанесения печати. Это немного сложнее, чем с трех-, пятислойным картоном. Но мы считаем, что справились с этой задачей.

Николай Сварцевич, резчик предприятия:

Первая машина наносит трафарет с надписью, режет по размеру и продавливает рылевки специальные, чтобы коробка могла сгибаться. Дальше идут сшивка коробки и упаковка.