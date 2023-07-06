Совет ЕЭК определил организацию для централизованной торговли электричеством в ЕАЭС

«Евразийский электробус» – Беларусь представила свои предложения о разработке межгосударственной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива нашей страны рассмотрена на совещании, в котором приняли участие представители заинтересованных ведомств стран ЕАЭС.

Вопрос решено изучить комплексно в рамках заседания Коллегии ЕЭК. И накануне Совет Евразийской экономической комиссии определил организацию для централизованной торговли электроэнергией на общем рынке пяти стран.