Совет ЕЭК определил организацию для централизованной торговли электричеством в ЕАЭС

«Евразийский электробус» – Беларусь представила свои предложения о разработке межгосударственной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива нашей страны рассмотрена на совещании, в котором приняли участие представители заинтересованных ведомств стран ЕАЭС.
Вопрос решено изучить комплексно в рамках заседания Коллегии ЕЭК. И накануне Совет Евразийской экономической комиссии определил организацию для централизованной торговли электроэнергией на общем рынке пяти стран.
Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
Такой организацией стало акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» Российской Федерации. Таким образом, теперь определены все предусмотренные договором о союзе операторы централизованной торговли на общем электроэнергетическом рынке. Оператору АО «АТС» предстоит организовать аукцион, на котором будет определяться равновесная цена и объем электроэнергии для каждого часа предстоящих суток на общем электроэнергетическом рынке.
Напомним, создание общих рынков энергоресурсов ЕАЭС – одна из приоритетных задач. Ожидается, что союзный рынок электроэнергии начнет работу с 2025 года.