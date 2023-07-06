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Совет ЕЭК определил организацию для централизованной торговли электричеством в ЕАЭС

06 июля 2023 09:06
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«Евразийский электробус» – Беларусь представила свои предложения о разработке межгосударственной программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инициатива нашей страны рассмотрена на совещании, в котором приняли участие представители заинтересованных ведомств стран ЕАЭС.

Вопрос решено изучить комплексно в рамках заседания Коллегии ЕЭК. И накануне Совет Евразийской экономической комиссии определил организацию для централизованной торговли электроэнергией на общем рынке пяти стран.

Совет ЕЭК определил организацию для централизованной торговли электричеством в ЕАЭС-1

Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
Такой организацией стало акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» Российской Федерации. Таким образом, теперь определены все предусмотренные договором о союзе операторы централизованной торговли на общем электроэнергетическом рынке. Оператору АО «АТС» предстоит организовать аукцион, на котором будет определяться равновесная цена и объем электроэнергии для каждого часа предстоящих суток на общем электроэнергетическом рынке.

Напомним, создание общих рынков энергоресурсов ЕАЭС – одна из приоритетных задач. Ожидается, что союзный рынок электроэнергии начнет работу с 2025 года.

# ЕАЭС # Экономика # Ия Малкина # Фотофакт

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