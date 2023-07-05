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В Беларуси собрали 45 тысяч тонн зерна нового урожая

05 июля 2023 14:24
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Новости Беларуси. В Беларуси намолочено 45 тысяч тонн зерна нового урожая. Из-за разницы климатических условий ситуация по регионам существенно отличается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрали 45 тысяч тонн зерна нового урожая-1

Гродненская и Витебская области к работам пока не приступали. Сейчас в основном идет обмолот посевов озимого ячменя. Под него отведено 162 тысячи гектаров и 6 % всех площадей уже убраны. Больше всего в Брестской области. Выводы об урожайности делать рано.

Сейчас комбайны работают на легких почвах, где зерна получают традиционно меньше, чем на более тяжелых. Вместе с тем озимый ячмень, который созревает раньше всего, позволяет обеспечить животноводческую отрасль свежим фуражом. Также в некоторых регионах приступили к уборке озимых сурепицы и рапса.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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