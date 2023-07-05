Новости Беларуси. Президент одобрил проекты соглашений с Россией и ЕАЭС о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указы, подписанные Александром Лукашенко, будут способствовать доступу белорусских субъектов хозяйствования к участию в закупках за рубежом и сокращению расходов на получение банковских гарантий. На проведение переговоров по проектам соглашений уполномочены Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также Национальный банк Беларуси.