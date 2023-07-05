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Президент одобрил проекты соглашений с Россией и ЕАЭС о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках

05 июля 2023 16:39
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Новости Беларуси. Президент одобрил проекты соглашений с Россией и ЕАЭС о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент одобрил проекты соглашений с Россией и ЕАЭС о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках-1

Указы, подписанные Александром Лукашенко, будут способствовать доступу белорусских субъектов хозяйствования к участию в закупках за рубежом и сокращению расходов на получение банковских гарантий. На проведение переговоров по проектам соглашений уполномочены Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также Национальный банк Беларуси.

# Международное сотрудничество # Экономика # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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