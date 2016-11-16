Сообщество инвесторов, готовых вкладывать деньги в новые технологические стартапы, появилось в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси начала действовать ассоциация бизнес-ангелов. Так называют сообщество инвесторов, готовых вкладывать деньги в новые технологические стартапы. В рамках проекта молодые предприниматели научатся самому важному – находить инвесторов для реализации своих бизнес-планов. В Беларусь с мастер-классами приедут всемирно-известные бизнес-ангелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Маринич, организатор всемирной недели предпринимательства в Беларуси:

Для Беларуси венчурные инвестиции – это новая альтернативная возможность привлекать инвестиции. В рамках всемирной недели предпринимательства, мне кажется, одной из ключевых больных проблем, которые называли все предприниматели, это нехватка фиксирования.