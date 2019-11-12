«Согласовали перечень продукции из мяса птицы». Куриные субпродукты будут поставлять в Китай из Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси растет экспорт овощей и мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша продукция поставляется в 94 страны мира. В 2019 году аграрии вышли на 11 новых рынков сбыта. Среди прочих это Таиланд, Кения, Куба и Албания. Как следствие – мы уже наторговали на 4 миллиарда долларов.

Кроме того, наша страна получила право поставлять в Китай куриные субпродукты. Ранее там уже распробовали на вкус белорусскую замороженную говядину и рыбу. Только мясной продукции наши производители экспортировали в Китай в 2019 году на 30 миллионов долларов.