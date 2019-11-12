«Согласовали перечень продукции из мяса птицы». Куриные субпродукты будут поставлять в Китай из Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси растет экспорт овощей и мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша продукция поставляется в 94 страны мира.
В 2019 году аграрии вышли на 11 новых рынков сбыта. Среди прочих это Таиланд, Кения, Куба и Албания. Как следствие – мы уже наторговали на 4 миллиарда долларов.
Кроме того, наша страна получила право поставлять в Китай куриные субпродукты. Ранее там уже распробовали на вкус белорусскую замороженную говядину и рыбу. Только мясной продукции наши производители экспортировали в Китай в 2019 году на 30 миллионов долларов.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы только что возвратились из Китайской Народной Республики, где прошли хорошие плодотворные переговоры по допуску нашей продукции, мяса птицы на китайский рынок. И здесь мы смотрим, в первую очередь, на экономику, добавленную стоимость.
Пять птицефабрик, которые у нас открыты, имеют полный допуск на китайский рынок. Мы согласовали весь перечень продукции из мяса птицы. Это субпродукты, это куриные лапки, крылья – то, что требует китайский рынок.
Помимо этого в нашей стране увеличили объемы экспорта картофеля и овощей. В 2019 году аграрии отмечают отменный урожай – на экспорт уйдет не менее 300 тысяч тонн «второго хлеба».