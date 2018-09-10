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Согласно опросу Нацбанка, треть респондентов предпочитают хранить сбережения в белорусских рублях

10 сентября 2018 17:26
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают переводить сбережения в рубли. С начала года валюты продано на сумму более 6 миллиардов долларов, при этом купили примерно на миллиард меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, последний опрос Нацбанка показал, что доверие к белорусскому рублю и рублевым банковским вкладам заметно увеличилось. Уже более трети респондентов предпочитают хранить сбережения в национальной валюте. По сравнению с маем показатель прибавил почти 8 %.

Больше новостей экономики за 10 сентября здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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