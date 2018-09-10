Новости экономики за 10.09.2018

Новости Беларуси. Как запрет на поставки сухого молока в Россию может помочь нашим кондитерам увеличить долю рынка и сколько белорусов предпочитают хранить сбережения в национальной валюте? Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЕСОМЫЙ ТОВАРООБОРОТ

Тем временем Беларусь занимает четвертое место в мире среди внешнеторговых партнеров России. Больше нас наторговали только Китай, Германия и Нидерланды. Среди партнеров по СНГ Минск по этому показателю безоговорочный лидер. В 2018 году товарооборот уже превысил 20 миллиардов долларов. В сравнении с 2017 годом – почти на три миллиарда больше. Если такая динамика сохранится, то в ближайшее время Нидерландам придется уступить свое место на пьедестале. Напоминаем: в планах довести взаимный товарооборот до 50-ти миллиардов долларов.