Расходы на госинвестпрограмму Беларуси в 2017 году планируется увеличить на 7,5%

Новости Беларуси. Тенденции государственной инвестиционной программы на 2017 год сформировались не в пользу дорожного хозяйства. В частности финансирование сократится за счет завершения строительства второй кольцевой.

В целом расходы на госинвестпрограмму Беларуси в следующем году планируется увеличить на 7,5%.

В рамках государственной инвестпрограммы в этом году планируется построить более трех десятков объектов. Стоит отметить, что перечень финансируемых инвестпрограмм в сфере строительства пересмотрен. В приоритете – стратегические и социально значимые объекты. Таких в Беларуси сегодня около сотни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Из значимых объектов, на которых я бы акцентировал внимание,

это строительство жилья для семей, воспитывающих детей-сирот.

Это девять объектов, которые будут введены в этом году, и семьи получат то долгожданное и необходимое для них жилье.