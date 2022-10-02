«Сочетание цены и качества». Как белорусские производители моющих средств стирают в порошок западные санкции?

Новости Беларуси. Как вывести санкционные пятна со своего бизнеса? Самый простой способ – поднять цены. Этим воспользовались некоторые продавцы и взвинтили стоимость на импортные стиральные порошки и моющие средства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Некоторые экземпляры и вовсе смылись с нашего рынка. При этом спрос на белорусские товары растет. Наши производители готовы к такому повороту и уже увеличивают объемы, запускают новые линии и расширяют ассортимент. Как санкции помогли очистить поле для деятельности, расскажет Оксана Семашко.

150 тонн в сутки – сегодня реальность одного из крупнейших в стране производителей стирального порошка. Продукцию отправляют вагонами в страны СНГ, но в приоритете и отечественный потребитель. Ведь за 10 лет между покупателем и производителем уже сложилась мыльная опера. В чем преимущество ваших стиральных порошков перед зарубежными, импортными, которые сейчас дорогущие просто, не по карману стали?

Дмитрий Конухов, заместитель директора предприятия по производству бытовой химии:

Цена-качество. В разном сегменте нашей продукции любой потребитель найдет свой продукт. Из всего ассортимента, который мы выпускаем, каждый человек найдет, что ищет.

– А компоненты вашего порошка только белорусские или есть и импортные? И как это на цену влияет?

– Компоненты у нас как отечественные, так и импортные, но сбалансированность в формуле этих компонентов влияет и на отличное качество нашего продукта, который по более демократичным ценам.

– Как вы думаете, вот эти санкции сейчас от Запада, дороговизна некоторой продукции улучшили ли вашу жизнь, в частности, объемы производства?

– Санкции повлияли. Это не так и плохо в том, что мы в полном объеме, тем же качеством, а может, и лучше тех, кто ушел с нашего рынка, мы их заменим.

Здоровая конкуренция, уверены на предприятии, – двигатель производства. На местном сленге – порошок здесь варят башенным методом. Это единственная компания в Беларуси, которая использует такую сложную технологию. Работает все так: материал поднимается на 56 метров в высоту и падает вниз. При этом на каждом этапе к нему добавляются активные компоненты. Дальше порошок попадает в пакет.

Оксана Семашко, корреспондент:

Весь процесс на этом предприятии практически автоматизирован – на 90 %. Вот только эта машина, которая похожа больше на вагон метро по своему звуку и внешнему виду, только вдумайтесь, в одну минуту выпускает до 250 пачек готового стирального порошка. Качество здесь регулирует само оборудование: если обнаружено малейшее отклонение от заданной рецептуры, за две секунды останавливается весь процесс. Мы попробовали поработать на конвейере и постарались не наделать брака.

Готовим среднюю пробу для того, чтобы сделать дальнейшие анализы. В собственной аккредитованной лаборатории – химико-физические и микробиологические исследования. Здесь еще раз убеждаются в качестве сырья и продукции.

Елена Кучинская, химик-лаборант предприятия по производству бытовой химии:

Вот идет проявление. Это количество анионов активных веществ в данном порошке. Его количество заносим, по формуле высчитываем и заносим в лабораторный лист.

Оксана Семашко:

В ответ западным санкциям. В Беларуси увеличивают объемы производства стирального порошка. Стирает не только пятна, но и недоброжелателей с нашего рынка. Хватит всем.

Еще один отечественный производитель. Больше 75-ти лет на рынке. Опыт позволил застраховаться от санкционно-сырьевого фиаско. Четко переориентировались и теперь закупают компоненты из России, Китая, Индии, Турции. В том числе это и позволило развиваться: за последнее время здесь нарастили объемы производства бытовой химии в три раза. Вот так не дали санкциям стереть себя в порошок.

Валентина Гейлаш, главный технолог предприятия по производству бытовой химии:

У нас наработаны долговременные связи, которые позволяют нам не останавливаться, не ухудшать качество. И все, что нам необходимо для производства качественной продукции, у нас на данном этапе. Я не думаю, что что-то изменится в худшую сторону. За это время, с тех пор, как стали какие-то небольшие проблемы с поставками возникать, мы уже наработали новые аналоги, новую логистику продумали, новые связи, новые замены компонентов. Белорусское нынче в тренде у самих белорусов. Это подтверждают запросы торговых сетей. Да и хозяюшки из России, Казахстана, Кыргызстана и даже Дальнего Востока тоже распробовали наш продукт.

Светлана Шлепцова, директор предприятия по производству бытовой химии:

Мы в этом году в составе делегации Брестской области участвовали в выставке в Дубае «Экспо-2020». Отзывы о нашей продукции самые положительные. Особенно понравилось сочетание цены и качества, потому что наши самые известные бренды соответствуют самым высоким стандартам стиральных порошков транснациональных компаний, но ценообразование у нас гораздо интереснее.

А вот те, кому стандарты и требования ГОСТ не писаны, уже распрощались с бизнесом, связанным с нашей страной. Или пошли по пути исправления. 10 из 20-ти наименований зарубежных порошков и гелей не оправдали желания потребителей. Партии недоброкачественной продукции после взятия проб забраковал Госстандарт.

Наталья Жукова, заместитель начальника Могилевской областной инспекции Госстандарта:

Превышение показателя «пенообразующая способность» может привести к поломке стиральных машин. А при низком показателе моющей способности (это мы с вами, потребители) не получаем тот результат, который необходим при стирке белья. Несоответствующая продукция запрещалась к реализации, прекращались действия «Документа об оценке соответствия» на территории Республики Беларусь, запрещался ввоз на территорию Беларуси данной продукции, также такая продукция изымалась из обращения. В грехах замечены и торговые сети. Сегодня максимальная надбавка на синтетические порошки – 30 %. Однако где-нигде цены подскочили аж в три раза. И больше всего таких нарушений – в Могилевской области.

Наталья Гринцалева, начальник отдела КГК Могилевской области:

По всем таким случаям были приняты незамедлительно меры по снижению торговых надбавок. Цены были приведены в соответствие с требованиями законодательства. Также, если субъекты торговли не устраняют нарушения и не снижают цены, предусмотрена административная ответственность в двукратном размере разницы от завышения таких.