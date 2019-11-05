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Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»

05 ноября 2019 14:43
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Новости Беларуси. Новые электропоезда могут начать курсировать в столичной подземке в первые месяцы 2020 года. Обкатывать продукцию предприятия «Штадлер Минск» специалисты планируют на второй ветке метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-1

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-3

Внутри состава все продумано до мелочей: сквозной проход между вагонами, USB-розетки для подзарядки электронных гаджетов, откидные сиденья для людей с ограниченными возможностями, вентиляция и кондиционирование.

Специальная конструкция кузова вагона со звукопоглощающими материалами обеспечивает низкий уровень шума даже на скорости около 80 км/час. Комплекс тестовых испытаний первый электропоезд уже прошел.

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-6

Филипп Бруннер, директор ЗАО «Штадлер Минск»:
Структура вагона алюминиевая полностью, поэтому срок службы – 50 лет на эти вагоны. А это очень хорошо для минского метрополитена. Потому что это дешевле: не только амортизация, но и техобслуживание.

Есть видеонаблюдение – внешнее и внутреннее. Внутри в каждом вагоне – 4. И это все доступно для машиниста. Кондиционер, конечно, отдельно в зоне для людей и в кабине машиниста. Он сам управляет климатом.

Еще одно новшество в данной модели – это телескопические трапы. Их смогут использовать на случай быстрой и безопасной эвакуации пассажиров. Всего парк метрополитена пополнится 10 новыми электропоездами. Часть из них появится уже в 2019 году.

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-9

Владимир Сотников, директор минского метрополитена:
Шесть поездов предназначены для 3-й линии в 4-вагонном исполнении. Будут поставлены до конца 2019 года. Дальше в процессе эксплуатации, испытания поезда и обкатки поездов еще требуется накатка поезда на безотказную работу.

Данные поезда будут эксплуатироваться периодически по второй линии метрополитена. Когда пройдет полный цикл обкатки подвижного состава, тогда будем поочередно пускать их на линию.

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-12

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-14

Оснащены новые электропоезда и системой автоведения. Это обеспечивает безопасность движения и снижает затраты электроэнергии. Сполна функция будет использоваться на третьей ветке метро, поскольку именно там и предусмотрена установка защитных барьеров на платформах.

Для первой и второй линий подземки необходимо полностью менять инфраструктуру. А это колоссальные денежные затраты. Однако вопрос специалисты прорабатывают.

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-17

Сквозной проход между вагонами, USB-розетки и кондиционирование. Как выглядят новые электропоезда «Штадлер Минск»-19

# Минское метро # Экономика # Филипп Бруннер # Владимир Сотников # Фотофакт

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