Бюджет-2020. Что предусматривает главный финансовый документ Беларуси, рассказывает Дмитрий Крутой

Как складываются дела в производственном секторе, сегодня анализировали в правительстве. В целом ситуация неплохая, но некоторые показатели далеки от желаемых.

Известно, что он предусматривает рост зарплат учителей и врачей не менее чем на10 % и даст право многодетным досрочно использовать средства семейного капитала. Социальную направленность бюджет должен сохранить при стабильности в экономике.

Новости Беларуси. Бюджет-2020. 5 ноября на совместной встрече депутаты, сенаторы и члены правительства обсудили главный финансовый документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Если говорить о параметрах, которые не достигнуты, в первую очередь это ВВП. Отклонение по ВВП составило примерно 2 пункта. Здесь уже много раз называвшиеся причины, связанные с грязной нефтью, второй квартал; это отмена поставок темных нефтепродуктов из Российской Федерации; это падение экспортных цен по энергетической группе товаров – калийные удобрения, нефть и нефтепродукты.

Поэтому, конечно, учитывая их долю в структуре нашего экспорта, одномоментно на горизонте одного-трех кварталов перекрыть такое падение невозможно.

Главные положительные тенденции с начала года – рост реальных доходов населения. Инфляция находится в пределах намеченных значений. Во внешней торговле сальдо положительное. Оно составляет более полумиллиарда долларов.