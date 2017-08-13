Сколько картошки съедают белорусы за год и какой урожай «второго хлеба» соберут в 2017 году

Новости Беларуси. Так уж вышло, что картофель, с которым ассоциируется Беларусь, это и первый овощ, выращенный в невесомости. Каждый год наши ученые придумывают новые сорта картофеля. На любой вкус, размер и даже цвет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В своей страсти к корнеплоду белорусы не одиноки во вселенной. Существует несколько музеев картофеля. Во Франции выращивают сорт, кило которого стоит около 500 евро. Были времена, когда корнеплод служил эквивалентом денег на некоторых тропических островах. Уж как бы не шутили о любви белорусов к картошке, «вторым хлебом» этот крахмалистый овощ называют не зря. В среднем один житель страны за год съедает более 170 килограммов картофеля. И такая статистика делает нас первыми в мире.

Урожай на прилавках потяжелел, а вот цена вопроса, напротив, стала мягче. Так, 13 августа за килограмм картофеля на столичном рынке просят от 30 копеек до 1 рубля.

Олег Бабылев:

Скидки делаем. Стараемся привлекать, зазывать, чтобы человек купил картошку. Она действительно очень вкусная, без химии.

В шумном оркестре – почти 200 солистов. Кроме пернатых – а это куры, утки, гуси, индюки – у Надежды Александровны 5 коров и 5 свиней. Прокормить такую солидную ораву помогает огород. В обиход идет картошка. Она же – неизменное блюдо на домашнем столе.

Из 3 гектаров земли 80 соток в подсобном хозяйстве отдано под картофель. Сажает Надежда Александровна и себе, и людям. Покупатели подъезжают прямо к дому. Причем едут даже из Витебска, а это – на минуточку! – расстояние под 60 километров. В 2016 году картошка уродила. На сбор в районе 20 тонн хозяйка рассчитывает и этой осенью.

Надежда Семенова, житель агрогородка Башни:

Мы картошку посадили 15 апреля, а потом морозы были до 10 градусов. Люди смеялись, что картошка замерзнет, не взойдет. А я говорю: «Цыплят по осени считают». И вообще отличная, даже фитофтора еще не съела. Обрабатывать – ничем не обрабатывали: ни от жуков, ни от фитофторы.

А вот этим дамам в полях сейчас не до разговоров. Молодой картофель с нежной кожурой и романтичным названием «Лилея» собирают исключительно вручную. До тонны за смену – вклад только одного человека! Хозяйство «Старица-Агро» – одно из лучших в Минской области. Первый урожай второго хлеба здесь начали собирать 2 недели назад.

Владимир Рудаковский, директор ОАО «Старица-Агро»:

На сегодняшний день урожайность молодого картофеля составляет около 350 центнеров с одного гектара. То есть урожайность нормальная. Ожидаем получить 400-420 центнеров. Это 40-42 тонны с гектара. Вал ожидаем получить 10 тысяч, а может быть даже и больше. Картофель вырос на славу.

В Беларуси уже накопали более 3000 тонн раннего картофеля. Объемы диктует рынок. Все просто: длительному хранению ранний сорт не подлежит. Уборка идет непосредственно под заявки покупателей. К примеру, эта фура уже через 2 часа отправится в Петербург. За качеством экспортной картошки Леонид Федорович следит лично. В сезон 25 тонн из Старицы в Северную столицу России отправляется ежедневно.

Леонид Езепенко, государственный инспектор по карантину растений по Копыльскому району:

Данный картофель прошел лабораторный анализ, испытания, выдан протокол.

В нашей стране картофель выращивают на площадях в 40 тысяч гектаров. Почти 80% полей занимают сорта отечественной селекции. В реестре – 45 видов. Самые популярные – «Скарб» и «Бриз». Впрочем, новые имена в картофельную историю наши ученые вписывают ежегодно.

Виктор Козлов, заведующий лабораторией генетики картофеля РУП «НПЦ НАНБ по картофелеводству и плодоовощеводству»:

В этом году у нас 2 новых сорта – это сорта «Касан» и «Рубин». Оба сорта очень вкусные и очень урожайные. Массовая уборка картофеля, по прогнозам специалистов, начнется в конце августа. Сейчас – на языке аграриев – идет интенсивное накопление урожая. Последний будет не ниже чем в 2016 году.

Андрей Заневский, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сорта картофеля поздней группы спелости еще вегетируют. По оценкам специалистов, накопление урожая составляет порядка 1 тонны на гектар в сутки. Ожидается получить по республике валовый сбор более 1 миллиона тонн.

К уборке этого суперэлитного сорта приступят в сентябре, однако экспресс-оценку специалист может дать уже сегодня. Погодные условия сыграли на руку. Хватило и влаги, и тепла.

Владимир Потоцкий, заместитель директора по растениеводству ОАО «Старица-Агро»:

По самому картофелю можно сказать, что он чистый, не пораженный ни паршой, ни инфекцией. Внутри картофель желтенький.