«Сегодня мы уже можем выйти в поле». Апрельская непогода внесла коррективы в посевную кампанию в Беларуси

Новости Беларуси. Ранняя, но холодная. Весна внесла свои коррективы в ход посевной кампании. Апрельское похолодание и обильные осадки усложнили условия работы в поле для техники, таким образом сдержав сев кукурузы и сахарной свеклы. Впрочем, с установлением благоприятной погоды в начале мая аграрии наверстывают упущенное.

Несмотря на то, что результативность работы напрямую зависит от капризов небесной канцелярии, завершить посевную специалисты планируют в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.