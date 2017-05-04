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«Сегодня мы уже можем выйти в поле». Апрельская непогода внесла коррективы в посевную кампанию в Беларуси

04 мая 2017 17:06
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Новости Беларуси. Ранняя, но холодная. Весна внесла свои коррективы в ход посевной кампании. Апрельское похолодание и обильные осадки усложнили условия работы в поле для техники, таким образом сдержав сев кукурузы и сахарной свеклы. Впрочем, с установлением благоприятной погоды в начале мая аграрии наверстывают упущенное.

Несмотря на то, что результативность работы напрямую зависит от капризов небесной канцелярии, завершить посевную специалисты планируют в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сегодня мы уже можем выйти в поле». Апрельская непогода внесла коррективы в посевную кампанию в Беларуси-1

Сергей Богданович, начальник производства продукции открытого грунта УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:
На сегодняшний день мы уже можем войти в поле. Пока прогноз до выходных, до 9-10 мая, вроде бы, утешающий. После 9 мая – какие-то понижения температуры, поэтому мы сорганизовались, работаем в две смены, чтобы максимально наверстать упущенное.

Между тем, очередное похолодание в Беларуси ожидается уже в выходные. Погода начнет меняться с воскресенья. Придут кратковременные дожди, а столбик термометра вновь начнет постепенно опускаться.

# Экономика # Посевная кампания

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