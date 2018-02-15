Новости экономики за 15.02.2018
Новости Беларуси. Почему брать кредиты под залог имущества станет проще, как туристы помогают развивать предпринимательство в регионах, и для кого Национальный банк ввел новый вид банковского перевода?
Брать кредиты под залог имущества станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого больше не придется обращаться в агентство по государственной регистрации.
ЕВРОСОЮЗ ИНВЕСТИРУЕТ В ТУРИЗМ
Евросоюз выделил Беларуси миллион 700 тысяч евро на развитие туризма. Руководители инвестиционного проекта уверены: туристическая сфера это не только доход от продажи билетов и гостиниц Появление туристов всегда инициирует дух предпринимательства в регионе, что идет на пользу его развитию. География проекта включала пять пилотных территорий: Августовский канал, Каменец и Пружаны, Мстиславль, Мядель, Полоцк. В 2017 году на туризме наша страна заработала около 170 миллионов долларов.
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ В ТРЕНДЕ
Представители самого большого английского рынка овощей и фруктов рассказали о тенденциях 2018 года. Популярной будет черная овощная продукция. В этом цвете покупатели рынка смогут приобрести редис, сладкую кукурузу, картофель и капусту. Хитом могут стать и гигантские лимоны, чья мякоть используется в приготовлении блюд.
Юрлица в банке смогут напрямую решать вопросы, связанные с ипотекой недвижимости
Нацбанк ввёл новый вид банковского перевода – прямое дебетование счета
БВФБ. Рубль укрепился к доллару