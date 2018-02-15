Новости экономики за 15.02.2018

Новости Беларуси. Почему брать кредиты под залог имущества станет проще, как туристы помогают развивать предпринимательство в регионах, и для кого Национальный банк ввел новый вид банковского перевода?

Брать кредиты под залог имущества станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.